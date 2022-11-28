В Центре технической инвентаризации Прикамья сменилось руководство

Фото: 2ГИС

С 24 ноября исполняющим обязанности директора ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» стал Никита Морошкин. Бывший директор Александр Штейников, занимающий этот пост с конца 2019 года, трудоустроился в Москве. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

«ЦТИ Пермского края» был образован в 2003 году. Он оказывает следующие услуги: государственная кадастровая оценка, техническая инвентаризация, геодезия, картография, обследование зданий, землеустройство, предоставление сведений из архива, проектные и изыскательские работы.

Отметим, что новый директор краевого ЦТИ Никита Морошкин с 30 августа стал соучредителем пермской компании «Континент 59». Она является агентом по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

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