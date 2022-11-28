Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 28 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженных дорожных участках в Индустриальном районе:
- на Стахановском кольце от ул. Стахановской к ул. Мира
- перекресток улиц Леонова и Промышленной
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов
- на ул. Карпинского от ул. Сивкова до ул. Стахановской
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на перекрестке ул. Лянгасова с ул. Веденеева со стороны ул. Ольховской
- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
- на ул. Фокинской от ул. Марата до ул. Мостовой
- на ул. Солокамской при выезде на пл. Восстания
- на ул. Лифанова от ул. 1905 года до ул. Свердлова
- на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной
Обратите внимание! На выезде с пл. Восстания на ул. Восстания ДТП в левом ряду!
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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