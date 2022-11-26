В Пермском крае окончены поиски пропавших восьмиклассниц

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- Они сами вышли на связь, где-то шарахались все эти два дня. Сейчас они дома. Будем с ними серьезно разговаривать, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама одной из пропавших школьниц.

Напомним, два дня назад в Березниках пропали две 14-летние девочки. Как рассказывала мама одной из школьниц, днем 24 ноября им нужно было идти в больницу, где их должна была встретить бабушка, но туда они не пришли. Бабушка ждала их целый час, а потом пришла домой и рассказала маме одной из школьниц, что они так и не появились. В этот же день родители написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. При этом девочки заблокировали свои телефоны, но сидели в соцсетях, а на вопросы матерей: вы где? беглянки отвечали: нигде.

Теперь беглянок ждет серьезный разговор с родителями.