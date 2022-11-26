Полицейские просят пермяков помочь опознать труп, найденный у родника

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю/портфель погибшего

В краевом МВД обратились к жителям Перми с просьбой помочь в установлении личности погибшего мужчины. Труп обнаружили 17 ноября в Свердловском районе в 250 метрах от дома по улице Горловской, 16 у пункта забора воды на роднике.

На вид мужчине 50-60 лет, телосложение худощавое, рост 170 сантиметров, волосы седые и короткие. Он был в куртке темного цвета, синей кофте, майке в сине-белую горизонтальную полоску, черных штанах, кроссовках и шапке. При себе имел связку ключей и серо-черный рюкзак.

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, просят звонить по телефонам 8-342-241-36-40, 02 или 102.

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