В этом году в Пермь поступят 20 новых пассажирских автобусов

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина.

Министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков, комментируя во время эфира на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) итоги визита пермской делегации на Транспортную неделю-2022 в Москве, рассказал, что в этом году в Перми пополнится парк пассажирского автотранспорта.

- С государственной транспортной лизинговой компанией удалось договориться о том, что из 33 автобусов, поставка которых была запланирована по нацпроекту на следующий год, 20 автобусов будут поставлены в Пермь уже в этом году, - сообщил Сергей Вешняков.

Напомним, что поставка в регионы автобусов большого класса ЛиАЗ-529267, работающих на природном газе, осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».