В следующую навигацию в Пермь прибудет пятизвездочный теплоход «Мустай Карим»

Фото: телеграмм-канал Алексея Дёмкина.

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в своем телеграмм-канале, что в год 300-летия из нашего города по Каме начнет курсировать четырехпалубный теплоход «Мустай Карим». Также пермяков ждут множество речных круизных туров.

- В юбилейный год в Пермь запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей – 50 тысяч круизных туристов, - пообещал Алексей Дёмкин. - В мае в город зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», который соответствует уровню пятизвёздочного отеля.