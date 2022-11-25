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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:23

В следующую навигацию в Пермь прибудет пятизвездочный теплоход «Мустай Карим»

В юбилейный год в городе планируется множество круизных туров по Каме
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: телеграмм-канал Алексея Дёмкина.

Фото: телеграмм-канал Алексея Дёмкина.

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил в своем телеграмм-канале, что в год 300-летия из нашего города по Каме начнет курсировать четырехпалубный теплоход «Мустай Карим». Также пермяков ждут множество речных круизных туров.

- В юбилейный год в Пермь запланировано 100 судозаходов, предполагается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей – 50 тысяч круизных туристов, - пообещал Алексей Дёмкин. - В мае в город зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим», который соответствует уровню пятизвёздочного отеля.