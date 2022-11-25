Глава Перми Алексей Демкин сообщил о росте туристического потока на речных круизах на 40%

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

Во время прямого эфира 24 ноября мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в этом году туристический поток на круизах вырос по сравнению с 2021 годом на 40%. Он составил 28 тысяч пассажиров.

Показатель улучшился в частности благодаря появлению в пермской флотилии новых круизных судов. Планируется, что общий турпоток по итогам года вырастет на 20%. С начала 2022 года Пермский край вошел в топ-10 регионов страны по приобретенным турам, заняв 9 место.

«Считаю, что наш культурно-познавательный, исторический, гастрономический, круизный, событийный потенциал способен сделать Пермь одним из самых динамично развивающихся городов в сфере внутреннего туризма», — заявил Алексей Демкин.

В 2023 юбилейном году планируется и дальше привлекать туристов. Уже запланировано 100 судозаходов. Ожидается, что пассажиропоток достигнет рекордных показателей – 50 тысяч круизных туристов. Также в мае следующего года зайдет самый современный теплоход в России «Мустай Карим». Он соответствует уровню пятизвездочного отеля.

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