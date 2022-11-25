В Орджоникидзевском районе Перми с 1 декабря изменится работа автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Департамент транспорта администрации Перми сообщил, что с 1 декабря в Орджоникидзевском районе изменится работа общественного транспорта.
На автобусном маршруте №48 начнет работать дополнительный транспорт — вместо больших выйдут автобусы среднего класса. Благодаря этому будет увеличено количество отправлений.
Кроме того, в первый день зимы автобус №78 будет заменен автобусом №77К «Улица Мильчакова — Кислотные Дачи». Он последует от Мильчакова по улице Пушкина, Северной Дамбе, улице Уральской и далее до микрорайона Кислотные Дачи, как маршрут №77.
Автобус №77К будет заезжать в микрорайон Чапаевский, а также останавливаться на остановках «Улица Уссурийская», «Улица Генерала Черняховского» и «Школьная». Он будут ходить чаще, чем автобус маршрута №78, а также работать по выходным.
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