В Перми осудили бывшего налогового инспектора за разглашение тайных данных

Фото: архив "КП"

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор бывшему налоговому инспектору. Путем подкупа он собирал сведения, составляющие налоговую тайну. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Весной этого года, еще будучи инспектором, виновный выгружал данные о налогоплательщиках, а его знакомый планировал продавать эту информацию. Незаконные действия пресекли сотрудники УФСБ России по региону. При обыске места проживания соучастника виновного были обнаружены подготовленные к сбыту документы.

Суд оштрафовал бывшего инспектора на 130 тысяч рублей. Ранее его соучастнику был назначен штраф в размере 110 тысяч.

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