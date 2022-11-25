В Пермском крае ожидаются холодные выходные с заморозками до -25°

Ветра в выходные будут сильнымию Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу небо над Пермским краем затянет тучами, из-за которых лишь изредка будет проглядывать солнце. Возможны снегопады. Об этом сообщают синоптики с метеостанции ПГНИУ. При этом северные районы накроет антициклон: ночью здесь будет от -17°…-22°, днем чуть теплее от 10 до 15 со знаком минус. В южных районах края будет на несколько градусов теплее: ночью от -12 до -17, а днем от -5 до -10. Ветер будет переменчивый - восточный с переходом на юго-восточный, со порывами до 8 м/с.

В Перми в субботу ночью будет -17°…-19°, днем -9°…-11°. Ветер юго-восточный с порывами до 6 м/с. В воскресенье немного потеплеет: ночью -14°…-16°, днем от -10 до -12. Ветер будет дуть с той же силой.

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