Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 25 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном дорожном участке в Индустриальном районе на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора

- на ул. Леонова от Западного обхода к ул. Промышленной

- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова

- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной

- на ул. Чкалова при выезде с Чкаловского перехода к перекрестку с ул. Куйбышева

- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на ул. Соликамской в месте перекрестка с ул. Гашкова

- на ул. Соликамской в районе ж/д переезда

- на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Иньвенской

- на перекрестке улиц Лянгасова и Целинной

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской

- на перекрестке улиц Героев Хасана и Чкалова

- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской

- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции

Обратите внимание! На перекрестке улиц Целинной и Красноуральской произошло ДТП.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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