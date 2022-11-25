Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 25 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном дорожном участке в Индустриальном районе на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора
- на ул. Леонова от Западного обхода к ул. Промышленной
- на ш. Космонавтов при повороте на ул. Малкова
- на ул. Энгельса от ул. Боровой до ул. Локомотивной
- на ул. Чкалова при выезде с Чкаловского перехода к перекрестку с ул. Куйбышева
- на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
- на ул. Соликамской в месте перекрестка с ул. Гашкова
- на ул. Соликамской в районе ж/д переезда
- на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Иньвенской
- на перекрестке улиц Лянгасова и Целинной
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской
- на перекрестке улиц Героев Хасана и Чкалова
- на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской
- на кольце Колхозной площади при выезде на ул. Революции
Обратите внимание! На перекрестке улиц Целинной и Красноуральской произошло ДТП.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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