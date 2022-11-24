Мэр Перми Алексей Демкин опровергнул подорожание строительства крематория

Эскиз: gorodperm.ru

Глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира опроверг информацию о подорожании стоимости строительства крематория.

«Действительно появилась неверная информация об увеличении стоимости крематория почти в два раза. Это не так. Стоимость строительства самого здания крематория осталась в прежних параметрах. На самом деле речь шла о строительстве всего комплекса кладбища «Восточное», которое включает в себя строительство крематория», — заявил мэр города.

Как отметил Алексей Демкин, ранее сотрудники администрации вышли с вопросом о необходимости привлечь дополнительные средства в размер 50 млн рублей для того, чтобы профинансировать строительство крематория. Так, проект вырос с 462 до 512 млн рублей. При этом потребуется еще порядка 710 млн рублей, чтобы в целом закончить комплекс кладбища.

История пермского крематория началась 13 лет назад. Документацию по строительству начали делать еще в 2009 году. Теперь же достроить крематорий обещают в 2023 году.

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