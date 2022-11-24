Студенты повышают операционную эффективность филиала «Азот»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовал проект стажировок для студентов, организованный совместно с филиалом «ОЦО». В нем принимают участие учащиеся Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета и Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

Стажеры разделены на две группы, каждая работает над определенным проектом по повышению операционной эффективности. У одних – снижение потерь раствора метилдиэтаноламина МДЭА), у других – сокращение времени промывок в цехе №3 – водоустойчивой аммиачной селитры. О действующих процессах на производстве студентам рассказали Родион Шеин, механик блока МДЭА-очистки агрегата аммиака №2 производства аммиака, и Игорь Чесноков, начальник отделения цеха №3 – водоустойчивой аммиачной селитры.

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Эффективность производства зависит от многих факторов. Студенты ежегодно приходят к нам на практику, пишут выпускные работы, но в процесс погружаются впервые. И для них важно не просто узнать, как получается продукт, а придумать, как можно улучшить технологию. Надеюсь, что на защите увидим интересные проекты.

В ближайшие две недели обе команды очно познакомятся с производственным процессом и персоналом цехов. Следующий шаг — учащиеся приступят к изучению процессов, сбору и обработке информации. В конце стажировки каждая из групп должна представить и защитить свои готовые решения перед руководством «Азота».

Наша справка:

Проект «Уралхима» по повышению операционной эффективности направлен на оптимизацию различных процессов и сокращение потерь предприятий. На «Азоте» определен 51 показатель, по которым необходимо добиться улучшений в области операционной эффективности. Они касаются самых разных направлений деятельности предприятия — охраны труда и промышленной безопасности, качества продукции, производственных процессов, логистики, поставки товарно-материальных ценностей и вовлеченности персонала.