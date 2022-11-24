К Альянсу в сфере ИИ присоединились новые участники

Альянс в сфере искусственного интеллекта объявил на полях международной конференции AIJourney 2022, организованной Сбером, о вступлении в ассоциацию новых российских компаний из различных отраслей экономики. Меморандум о присоединении к Альянсу подписали Сибур, Уралхим, Русагро, Северсталь и Самолет. Церемония прошла в присутствии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Миссия альянса — быть центром развития искусственного интеллекта в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний-участниц альянса на глобальном технологическом рынке.

С момента создания Альянс стал драйвером регуляторных изменений и национального развития в сфере ИИ. За последний год Альянс аккредитовал 10 образовательных программ вузов по ИИ, провел крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ, в котором приняли участие свыше 50 тысяч человек, запустил образовательный портал AI Russia, где размещены более 90 уникальных кейсов применения ИИ в 20 различных отраслях, стал разработчиком Кодекса этики искусственного интеллекта и организовал площадку для его дальнейшего развития. Эксперты Альянса участвовали в экспертизе и доработке более 80 стандартов в сфере ИИ.

На новом этапе своего развития Альянс сконцентрируется на увеличении числа внедрений эффективных ИИ-решений для бизнеса, обеспечивающих экономический рост, а также на повышении качества и доступности отраслевых кадров для проектов в сфере ИИ.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что Президент России Владимир Путин, выступая на этой же конференции несколько лет назад, обозначил, что России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России:

«Радует, что команда ведущих игроков, активно внедряющих и развивающих собственные технологии искусственного интеллекта, постоянно растет. Сегодня, ещё 5 компаний присоединяются к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Перед Альянсом стоит амбициозная задача – стать центром развития искусственного интеллекта в России и обеспечить технологическое лидерство страны на глобальном рынке. За 3 года с момента образования он уже стал ярким примером объединения усилий бизнес-сообщества в вопросах реализации Стратегии развития искусственного интеллекта, утвержденной Президентом России. Расширение этой организации – еще один шаг на пути к масштабированию технологий искусственного интеллекта в стране. Эксперты Альянса работают над совершенствованием системы стандартов в сфере ИИ и определении требований к программам подготовки кадров. Именно на базе Альянса функционирует комиссия по этике ИИ. Развивая такие технологии, нужно всегда помнить, что главным приоритетом остаётся человек и его благополучие. Любые решения в области искусственного интеллекта, должны быть направлены на соблюдение прав и улучшение качества жизни людей».

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«С момента подписания соглашения в 2019 году, Альянс стал незаменимой площадкой для совместной работы крупнейших технологических компаний для развития рынка ИИ в России. Теперь вместе с новыми участниками мы расширим форматы взаимодействия в Альянсе, и сделаем из него еще более мощный инструмент роста нашей экономики за счет массового внедрения ИИ в России».