Пермские металлурги выкупили корпус подшипникового завода в Самаре за 320 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крупнейший металлургический торгово-сервисный центр в Пермском крае «Пермметалл» приобрел корпус № 10 Самарского подшипникового завода. Об этом рассказали наши коллеги из «КП-Самара».

«Пермметалл» был единственным участником торгов. За корпус завода, земельный участок под ним и 588 единиц различного оборудования компания предложила 321,2 млн рублей. Далее с ней будет заключен договор купли-продажи.

Самарский подшипниковый завод производит крупногабаритные роликовые и шариковые подшипники, а также аналоги подшипников зарубежных производителей. Первый подшипник был собран в 1942 году для легендарного танка «Т-34». Отметим, что с 2017 года завод находится в стадии банкротства.

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