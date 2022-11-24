В Перми ребенок украл из магазина кошелек с крупной суммой денег

Ребенок пролез в магазин в щель, когда продавец отошла.

В социальных сетях появилось видео, как в торговом центре «7 пятниц» в Перми ребенок проникает в торговый отдел. На кадрах трое подростков подходят к одной из точек, вход прикрыт рольставнями, но не до конца. Внизу остается щель меньше полуметра.

Мальчишка, тот что поменьше, юрко просачивается в нее, а двое других стоят на стреме. Через мгновение парень выползает из магазина и все трое убегают.

Пострадавшие, обратились к родителям подростков в социальных сетях: «Если родители этих детей хотят урегулировать конфликт, то просим вернуть все то, что было украдено».

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что заявление было зарегистрировано.

- Вечером 23 ноября в отдел полиции Свердловского района города Перми поступило сообщение о том, что в одном из отделов торгового центра неизвестные похитили кошелек с деньгами, - сообщает ведомство. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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