Глава Перми Алексей Дёмкин проинспектировал ремонт площади в районе Речного вокзала

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

Пермь продолжает прихорашиваться и наряжаться к своему юбилею. Еще одно городское пространство начало преображаться – площадь возле Речного вокзала, где располагается интерактивный музей «Россия – Моя история. Пермский край», которая стилистически свяжет набережную Камы и завод Шпагина.

- После ремонта площадь станет более удобной для движения транспорта и пешеходов – потоки будут разделены, - отметил в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин. – Парковку вынесут за пределы кругового движения и разместят рядом со зданием по улице Монастырской, 2.

Фото: Алексей Дёмкин/Телеграм

В планах также обновить покрытие проезжай части, тротуаров, облагородить пешеходную зону – здесь установят лавочки, кадки для саженцев и сделают дополнительное озеленение.

В данное время подрядчик активно работает на сетях: завершается строительство ливневки, идет монтаж освещения и устройство кабельной канализации. Уже весной здесь закипят работы по благоустройству и установке арт-объектов. К середине июня все работы должны завершиться.

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