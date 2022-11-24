Пермяки смогут забронировать жилье в новом сервисе МТС Travel

Фонд развития Пермского края.

МТС запустил сервис бронирования отелей по России на платформе travel.mts.ru. В перспективе новая площадка поможет пермским туристам в самостоятельных путешествиях – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений. Об этом в своем telegram-канале рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Уже сейчас на платформе travel.mts.ru туристам доступно бронирование 14 тысяч отелей и гостиниц в России и на популярных курортах Турции. Ассортимент гостиниц будет расширяться - до конца года появятся отели в странах СНГ, позднее - в других странах дальнего зарубежья. Оплатить бронирование в рублях можно картой российского банка любой платежной системы.

Гостям Пермского края новый сервис МТС Travel предлагает более 100 отелей в Перми, Березниках, Соликамске, Чайковском и других городах региона. На площадке представлена бóльшая часть гостиниц Прикамья. Если отель не подключен к МТС Travel –сервис открыт к началу сотрудничества.

Пермские туристы с помощью нового сервиса могут бронировать отели на новогодние праздники по всей России, включая самые популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Для набирающих популярность коротких путешествий выходного дня пермяки чаще всего выбирают соседние регионы. На новой платформе представлено более 150 отелей Екатеринбурга, более 100 отелей Нижнего Новгорода, Башкирии, более 160 отелей Татарстана.

«Экосистема МТС расширяется за счет новых цифровых сервисов, предоставляя нашим пользователям больше возможностей. Сервис МТС Travel поможет пермским туристам в организации путешествий, а региону — в развитии туристического потенциала. Помимо того, что на нашем сервисе можно в несколько кликов подобрать себе отдых и запланировать отпуск в родной республике или других регионах страны. Скоро там станут доступны не только бронирование гостиниц, но и покупка билетов на экскурсии, концерты, аренда авто, покупка билетов на транспорт», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.