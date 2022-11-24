С 26 по 28 ноября в Перми перекроют движение по улице Барамзиной

Улицу Барамзиной перекроют на два дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В грядущие выходные – с 12 часов ночи 26 ноября до 6 утра 28-го - в Перми перекроют проезд по улице Барамзиной. Ограничения коснутся участка от Зои Космодемьянской до Папанинцев.

- Перекрытие связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара», - сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. - Речь идет об участке от Вишерской до примыкания к Папанинцев.

Фото: Министерство транспорта Пермского края/Телеграм

Для объезда закрытого участка автомобилистам предлагают ехать по улицам Зои Космодемьянской, Василия Каменского и Папанинцев.

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