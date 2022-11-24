Новым уполномоченным по правам человека в Пермском крае назначен Игорь Сапко

Игорь Сапко. Фото: ombudsman.perm.ru

24 ноября на XV заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты проголосовали за назначение Игоря Сапко на должность Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Решение было принято единогласно в виду большого опыта Сапко и его «глубокой погруженности в пермскую политику».

- Работа мне, на самом деле, знакома, - отметил новоиспеченный омбудсмен в обращении к депутатам. - Будучи главой Перми и работая в Госдуме, я общался с широким кругом лиц. Рассматривал жалобы и обращения, отрабатывал просьбы, которые поступали в мой адрес. Я настроен на содержательную работу с депутатским корпусом. Полагаю, что мы с вами сможем реализовать не одну законодательную инициативу, в том числе на федеральном уровне, в части компетенций уполномоченного по правам человека.

Напомним, кандидатуру Сапко на должность омбудсмена предложил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Позднее ее согласовали с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Сегодня новый омбудсмен принес присягу и получил из рук председателя Заксобрания Валерия Сухих удостоверение государственного образца.

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