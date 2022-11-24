В Перми на месте лакокрасочного завода могут построить жилой комплекс

Фото: Яндекс Карты

Пермская строительная компания «Орсо групп» выкупила комплекс бывшего лакокрасочного завода Перми общей площадью около 10 тыс. кв. метров. А также оформила право аренды участка под ним площадью 1,5 га. По данным источников издания «Коммерсант-Прикамье», территория завода продавалась за 100 млн рублей.

В «Орсо групп» пока не определились с планами на этот актив – решение будет принято в 2023 году. По мнению экспертов, территория в бывшей промзоне подходит для жилищного строительства. Тем более в Перми наблюдается дефицит участков под жилую многоквартирную застройку, который и вынуждает застройщиков переходить на промышленные участки. Но прежде чем строить дома, арендованные земли нужно переоформить в собственность и изменить зону разрешенного использования.

У компании, кстати, уже есть опыт редевелопмента промышленных зон. В 2020 году она приобрела бывший автосалон «Экс Авто» (ул. Елькина, 14) с правом аренды участка в 10,4 тыс. кв. м. Здесь девелопер возводит жилье.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru