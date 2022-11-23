Глава Перми обсудил с жителями ремонт Слудской горки, сквера им. Гоголя и другие вопросы

Фото: Администрация Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин продолжает использовать в своей работе формат рабочих выездов в районы города. Он инспектирует объекты, которые обновляются на средства национальных проектов или в рамках подготовки к 300-летию Перми. Затем глава города встречается с местными жителями, знакомится с их инициативами, в оперативном порядке решает самые злободневные вопросы.

Алексей Дёмкин ранее уже провел инспекции в Дзержинском, Кировском, Свердловском, Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Индустриальном районах, 22 ноября он совершил рабочий выезд в центр города - Ленинский район.

После инспекции знаковых объектов района, в общественном центре «Энергия» на ул. Монастырской, 96 Алексей Дёмкин встретился с жителями микрорайона, с представителями нескольких инициативных групп. Вместе с главой города они обсудили вопросы, которые сейчас широко обсуждаются в СМИ и соцсетях.

По словам главы Перми, в небольшом по занимаемой площади Ленинском районе находятся основные административные здания города, историческое наследие, театры, эспланада и городская набережная.

«Гости нашего города, в основном, составляют впечатление о нём по состоянию и качеству содержания центральной части Перми. Кто-то говорит, что Ленинский район – это лицо города, кто-то – что его сердце, так или иначе это накладывает на местные власти повышенную ответственность перед жителями», – отметил Алексей Дёмкин.

Новые идеи для старых проектов

Первой точкой рабочего выезда Алексея Дёмкина стал «Чайный сад купцов Грибушиных», расположенный на пересечении улиц Ленина и Горького. Его создали в 2017 году по инициативе пермского режиссера, председателя Центра реализации культурных проектов «Пермский стиль» Варвары Кальпиди.

Рядом с садом находится особняк Грибушиных – один из самых красивых в Перми. Он является визитной карточкой города, а его описание есть в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

За это время в сквере выложили камнем дорожки, обустроили мостик, площадку для концертов, есть несколько арт-объектов. Забор, разрисованный уличными художниками Николаем Старковым и Дмитрием Даером, показывает, какими путями пермские купцы возили чай из Китая в Санкт-Петербург и Европу. Справочный стенд рассказывает о династии Грибушиных, многое сделавших для Перми и Пермского края. Активистка обсудила с Главой города дальнейшее культурное развитие и наполнение сада. Здесь планируется заменить железное ограждение живой изгородью.

Вопрос о другом объекте в Ленинском районе назрел очень давно. Сад им. Гоголя находится на ул. Окулова с видом на Каму. В этом году стартовал его ремонт.

В ходе встречи с инициативными группами жителей Ленинского района, жители ул. Окулова обратились к главе города с просьбой создать здесь тихое и спокойное место отдыха. Алексей Дёмкин сообщил, что концепция сквера предполагает установку небольшого детского игрового комплекса, здесь будут обновлены дорожки, установлены лавочки, выполнено озеленение.

По итогам встречи с местными жителями Алексей Дёмкин дал поручение администрации Ленинского района добавить в план озеленения живую изгородь, которая позволит отделить сквер от дороги, сделать его более «закрытым» и снизить уровень шума от дороги, а также обсудить дендроплан сквера с активистами.

Юбилей не за горами

К 300-летию Перми в Ленинском районе преображается ряд общественных пространств. Глава Перми посетил Слудскую горку - новое общедоступное пространство около городской эспланады.

Здесь продолжается ремонт и озеленение территории. После выполнения всех запланированных работ склон Слудской горки станет одним из самых зеленых мест в центре города за счет газона, живой изгороди, деревьев, многолетников и кустарников.

Жители района отметили, что его руководство старается держать тесную с связь с ними, организует регулярные встречи. Так, было принято решение остановить высадку деревьев, которую подрядчик вел с нарушением технологии при слишком низких температурах. В итоге саженцы были до весны отправлены на временное хранение.

В ходе состоявшегося обсуждения глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что в дальнейшем благоустроители будут более тесно взаимодействовать с экспертами и заранее обсуждать с ними озеленение общественных пространств.

Удалось получить ответ и обеспокоенным жильцам дома №72а на ул. Ленина. Они были озабочены возможным строительством проезда возле их дома вместо кафе «Марья». Алексей Дёмкин разъяснил, что этот проезд предусмотрен Генеральным планом города, однако в ближайшие три года средства на его организацию не запланированы, поскольку есть более первоочередные объекты.

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