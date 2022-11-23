«Ростелеком» запустил интеллектуальную транспортную систему в Перми

«Ростелеком» запустил интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в Перми. Работы проводились по заказу министерства транспорта Пермского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С помощью интеллектуальной транспортной системы специалисты осуществляют мониторинг автомобильных потоков, контролируют выполнение дорожных работ и проводят метеонаблюдение. Оборудование дает возможность управлять светофорами, анализировать заторы на оживленных перекрестках, вести учет дорожных знаков и разметки на проезжей части, а также определять тип транспортных средств. Новая система позволит снизить количество аварийно-опасных участков на городских дорогах, устранить загруженность трасс, парковочных мест в центре города и ускорить обнаружение автомобилей, находящихся в розыске.

Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края:

«Из-за возрастающего спроса на грузовые и пассажирские перевозки требуется обеспечить баланс между расчетным уровнем пропускной способности улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой. Также внедрение системы за счет контроля и мониторинга дорожной обстановки позволит уменьшить количество ДТП и объемы вредных выбросов, распределение транспортных потоков исключит образование пробок и простоев на дорогах. Кроме того, теперь возможно удаленно осуществлять контроль за надлежащим уровнем содержания объектов дорожного хозяйства».

ИТС – уникальная разработка, которая спроектирована специально под настоящие и будущие запросы центра безопасности дорожного движения, Пермской дирекции дорожного движения, «Управления автомобильными дорогами и транспорта» Пермского края и департамента дорог и транспорта Перми.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В марте этого года специалисты компании установили единую платформу управления транспортной системой, которая стала ядром для функционирования внутренних сервисов персонала заказчика. Сейчас проходит второй этап. Связисты смонтировали 105 детекторов, способных распознавать автомобили на оживленных дорогах столицы Прикамья. Камеры определяют государственный регистрационный знак, а также марку, модель и цвет машины. До конца мая 2023 года мы проведем модернизацию еще 20 ранее установленных комплексов. После усовершенствования они смогут выполнять те же функции, что и новые детекторы».