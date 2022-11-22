Телетрапы в аэропорту Перми возобновят работу в августе 2023 года

Телетрапы заработали в пермском аэропорту 15 января 2021 года. Фото: permkrai.ru

Телескопические трапы в пермском аэропорту были смонтированы в начале сентября 2020 года. Их планировалось ввести в эксплуатацию в середине сентября, но первые 77 пассажиров смогли пройти по теплому "рукаву" только 15 января 2021-го. Буквально через два месяца – 15 марта – работа телетрапов была приостановлена из-за возобновления работ по реконструкции инфраструктуры (рулежная дорожка, стоянка самолетов и перрон) в Большом Савино.

О возможном открытии телетрапов сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания региона, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Причем это состоится раньше обозначенных сроков.

- По контракту окончание работа планируется в сентябре 2023 года. Но попросили коллег завершить их в августе, когда планируются основные мероприятия к 300-летию Перми, чтобы гости смогли воспользоваться новой инфраструктурой, - отметил министр.

Отметим, данное решение было принято во время рабочей встречи руководителя краевого минтранса с заместителем федерального министра транспорта Василием Десятковым, а также руководством ФКУ «Ространсмодернизация» (заказчик реконструкции инфраструктуры в пермском аэропорту) и АО «Стройтрансгаз» (подрядная организация).

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