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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:20

В Перми «охота на крокодила» чуть не закончилась убийством

Хозяин квартиры сначала душил «рептилию», потом пытался вспороть ей живот
Екатерина Яганова
Фото: скриншот с видео на сайте "Рифей-Пермь".

Фото: скриншот с видео на сайте "Рифей-Пермь".

Новогодняя ночь, с 2021-го на 2022-й год, чуть не закончилась трагедией. В Перми в одном из домов по улице Тургенева отмечали праздник так весело, что некоторые допились, нет, не до белочки, - до крокодила!

Хозяину квартиры в какой-то момент показалось, что вместо закадычного приятеля за столом сидит зубастая рептилия. Он храбро бросился на нее, пытаясь обезвредить в соответствии с остаточными знаниями после увиденного по телевизору.

Как сообщает «Рифей-Пермь», сначала мужчина душил друга - «пытался закрыть ему пасть». Когда тот прикинулся мертвым, он его отпустил. Но при попытке к бегству помчался вдогонку с ножом – «чтобы вспороть живот». Уточним, ударная доза алкоголя была принята «охотником на земноводных» не только в новогоднюю ночь – день рождения у него 30 декабря.

Судебная экспертиза признала пермского Данди вменяемый. За «покушение на убийство» ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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