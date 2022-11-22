Пермский аэропорт планируют увеличить

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В аэропорту Большое Савино намерены увеличить пассажиропоток и площадь самого здания. Новую концепцию аэровокзального комплекса разработают и утвердят в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, концепция будет включать расширение площади аэровокзального терминала, увеличение пассажиропотока и открытие новых направлений полетов.

Напомним, что новый терминал начал работать в 2017 году. Его общая площадь на сегодняшний день составляет 31 тысячу квадратных метров. За год он может обслуживать до 3 млн пассажиров. В прошлом году годовой пассажиропоток составил 1,9 млн человек.

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