В ходе спецоперации на Украине погиб выпускник пермской школы-интерната для детей с ОВЗ

Никите Волкову всегда будет 20 лет. Фото: МАОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ»/ВКонтакте

Никита Волков жил в микрорайоне Молодежный города Перми (Орджоникидзевский район), учился в школе-интернат для детей с ОВЗ. В зоне СВО служил по контракту. 20-летний военнослужащий погиб 19 ноября.

- Добрый, улыбчивый, отзывчивый парень, надежный друг, – так характеризуют Никиту его одноклассники. Многие оставляли добрые слова о нем под памятным постом. Вспоминали, каким он был во время учебы и в жизни.

- Честный, трудолюбивый, ответственный, – так о Никите говорят педагоги. - Он принимал участие во всех школьных мероприятиях, любил школу, любил одноклассников, любил учителей, ему нравилось учиться. Каждое утро Никита с улыбкой переступал порог школы, а после уроков с удовольствием бежал домой, где его ждала очень дружная семья.

- Педагогический коллектив МАОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми выражают искренние соболезнования родным и близким Никиты. Мы гордимся, что он обучался в нашем образовательном учреждении и память о нем останется навсегда в наших сердцах, - написано в официальной группе образовательного учреждения ВКонтакте.

Редакция "Комсомолки" выражает глубокое соболезнование родным и близким Никиты.

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