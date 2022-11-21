В Пермском крае открыли мемориальную доску бойцу, погибшему в ходе спецоперации на Украине

Фото: Березники официальные/ВКонтакте

Руслан Плясунов родился и вырос в Березниках. Здесь он окончил школу №24. Невосполнимой утратой для жителей города стала гибель бойца в ходе спецоперации на Украине, где Руслан исполнял обязанности наводчика взвода морской пехоты.

- 29 августа 2022 года, сражаясь с националистами, Руслан пал смертью храбрых. За самоотверженность, мужество и отвагу, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, матрос Руслан Анварович Плясунов представлен к государственной награде - ордену Мужества, - рассказали в администрации города Березники. - Открытие мемориальной доски Руслану Плясунову стало одним из важнейших событий в истории школы №24. Именно здесь он учился, здесь закалялся его характер и сила духа. Сохранить память о Руслане и его подвиге – наш долг.

Фото: Березники официальные/ВКонтакте

Память героя увековечили благодаря поддержке депутата Законодательного собрания Пермского края Андрея Силаева.

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