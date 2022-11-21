Губернатор Пермского края утвердил в должности министра транспорта

Сергей Вешняков. Фото: business-class.su.

Исполняющий обязанности министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков был утвержден в должности. Как сообщает Вusiness-class со ссылкой на сервис раскрытия информации «СБИС», запись об изменениях внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 ноября.

Напомним, Вешняков был назначен на должность в августе 2022-го. На посту он сменил Андрея Алякринского, который пошел на повышение – приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя краевого правительства: он курирует инфраструктурный блок.

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