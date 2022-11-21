Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 15:18

Губернатор Пермского края утвердил в должности министра транспорта

Сергей Вешняков работает в ведомстве с августа
Екатерина Яганова
Сергей Вешняков. Фото: business-class.su.

Сергей Вешняков. Фото: business-class.su.

Исполняющий обязанности министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков был утвержден в должности. Как сообщает Вusiness-class со ссылкой на сервис раскрытия информации «СБИС», запись об изменениях внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 17 ноября.

Напомним, Вешняков был назначен на должность в августе 2022-го. На посту он сменил Андрея Алякринского, который пошел на повышение – приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя краевого правительства: он курирует инфраструктурный блок.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru