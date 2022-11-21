«ЛУКОЙЛ» определил лучших инженеров по интегрированному моделированию

В Перми состоялся первый конкурс организаций Группы «ЛУКОЙЛ» среди инженеров.

В Перми состоялся первый конкурс организаций Группы «ЛУКОЙЛ» среди инженеров по интегрированному моделированию разработки месторождений. Из 22 специалистов из 7 регионов деятельности Компании определили победителей в номинациях «Лучший инженер по интегрированному моделированию» и «Лучшая инженерно-техническая команда».

Мастерство участников оценивали руководители дочерних обществ и профильных департаментов ПАО «ЛУКОЙЛ». Конкурс организован на базе Научно-образовательного центра «Рациональное недропользование».

Интегрированные модели – это единая математическая система, позволяющая описывать процессы добычи углеводородов и их влияние на экономические показатели деятельности нефтегазодобывающего предприятия.

«ЛУКОЙЛ» с 2012 года успешно применяет этот метод в качестве одного из наиболее прогрессивных инструментов для расчёта потенциала, оптимизации добычи и планирования производственных показателей.

Благодаря внедрению интегрированного моделирования Компания реализовала десятки инженерных проектов с высокими экономическими результатами в Западной Сибири, Пермском крае, Астраханской области, а также на месторождении Западная Курна-2 в Ираке.

По итогам конкурса лучшим стал Алексей Тайбарей из ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Второе место занял Артём Беслик, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» (Тюмень). Третье место – Владимир Шуленин из ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Также состоялись соревнования между командами, в состав которых вошли сотрудники различных организаций Группы «ЛУКОЙЛ».