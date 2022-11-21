В Перми создадут робота для помощи иностранным мигрантам

Российские роботы есть даже в Бразилии. Фото: Техносфера. Россия

Пермская компания Рromobot планирует разработку бота-помощника для мигрантов. Он будет помогать иностранцам получать госуслуги, необходимые документы и решать бытовые вопросы: информация будет предоставляться на родном языке в доступной форме по принципу единого окна в телеграме. Также там будут публиковаться «напоминалки». Проект реализуется совместно с министерством территориальной безопасности Пермского края.

- Информационному сопровождению иностранных граждан, пребывающих на территорию Пермского края, министерство территориальной безопасности в ближайшем будущем будет уделять существенное значение, делая акцент именно на современные информационные технологии. Быть партнерами в этом направлении мы пригласили известную IT-компанию «Промобот», о которой знают не только в Пермском крае, но в России и многих странах мира. Опыт реализации крупных информационных проектов колоссальный, уверен, что и проект по цифровому помощнику для иностранных граждан мы также сможем реализовать, - отметил А. Марданов, первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края.

«ММЦ-Бот» проинформирует иностранцев, как встать на миграционный учет, получить трудовой патент, сделать нотариальный перевод документов и полис ДМС, пройти медицинское освидетельствование. А также решить вопросы, связанные с жильем, здоровьем и сдачей экзамена на русском языке.

В основе бота планируется использовать технологию Promobot Nested Chat - интеллектуальная платформа разговорного искусственного интеллекта с использованием технологий машинного обучения. Она создана специально для улучшения пользовательского взаимодействия и ответов на вопросы пользователей на различных ресурсах и в мессенджерах.

Бот будет отвечать на вопросы мигрантов в свободной форме, а также выполнять задачу персонального ассистента и отправлять пользователям напоминания. Например, уведомления о получении или продлении документов, о записи на прием, а также о расписании служб.

Уточним, компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах мира администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Роботы производятся и разрабатываются в России.

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