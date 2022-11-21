В Перми мобильный пункт вакцинации на этой неделе откроется только в ТРК «Семья»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе в Перми откроется один мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Мобильный пункт будет работать в ТРК «Семья» на втором этаже. Он будет принимать 24 и 25 ноября с 15:00 до 19:00, а также в субботу 26 ноября с 11:00 до 15:00. В наличии будут вакцины от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции.

Поставить прививку можно желающим старше 18 лет. Предварительная запись для этого не требуется. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Перед проверкой проводится врачебный осмотр.

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