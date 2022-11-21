К 300-летию в Перми появился туристический маршрут о семье Романовых

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В рамках празднования 300-летия на улицах Перми появился новый туристический маршрут «Императорская линия». Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Демкин.

Появился 31 уличный стенд с историями о жизни императорской семьи и связи Дома Романовых с Пермью. Линия нового маршрута выделена синим цветом. Он ведет по известным местам города. Среди них обелиск «Сибирская застава», воздвигнутый к приезду Императора Александра I, Пермское Алексеевское реальное училище, названное в честь Великого князя Алексея Александровича, Мариинская женская гимназия, открытая Великим князем Михаилом Николаевичем и многие другие.

Маршрут был составлен после изучения более 3 тысяч страниц томов материалов, хранящихся в Пермском государственном архиве. Также разработан сайт императорскаялиния.рф, который содержит не только полную информацию о стендах, но и виртуальный тур с аудиогидами.

«Всем советую пройти по «Императорской линии». На улице прекрасная солнечная погода – можно прогуляться по городу и узнать больше о его истории», - отметил Алексей Дёмкин.

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