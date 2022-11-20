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НовостиОбщество20 ноября 2022 13:32

Главврач пермской горбольницы имени Гринберга покинул свой пост

Причиной ухода Сергея Наумова стали личные мотивы
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото: Минздрав.

Фото: Минздрав.

Главврач пермской городской больницы им. С. Н. Гринберга Сергей Наумов ушел со своего поста, его последним рабочим днем на прежнем месте стало 19 ноября.

Свое увольнение Сергей Наумов подтвердил изданию «Ъ-Прикамье», пояснив, что причиной ухода стали личные мотивы. Однако место своего будущего трудоустройства Сергей Наумов не назвал.

Исполняющим обязанности главного врача назначен Константин Борисович Шипигузов. С этой информацией можно ознакомится на сайте ГКБ им. Гринберга.

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