Центробанк: В Прикамье растет объем ипотечного жилищного кредитования

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным отделения Центробанка по Пермскому краю, за девять месяцев этого года жители Пермского края оформили 19,5 тысяч ипотечных кредитов на 49 миллиардов рублей. Средний размер ипотеки увеличился за год на 380 тысяч рублей - до 2,5 миллионов. Средневзвешенная ставка по выданным кредитам снизилась до 7,5%.

«После существенного снижения в апреле–мае спрос на ипотечные кредиты в регионе начал постепенно восстанавливаться. Этому способствовали меры государственной поддержки, а также снижение ставок и изменение условий по льготным ипотечным программам. К примеру, взять льготный ипотечный кредит на первичном рынке можно под 7%, а семейная ипотека распространяется и на семьи с одним ребенком», – отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

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