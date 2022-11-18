В Прикамье животных спасли при пожаре в конюшне

Фото: Кунгурская служба спасения

В ночь на 18 ноября поступило сообщение о пожаре в селе Ленск. Как сообщили в поисково-спасательной службе КМО, горели конюшня и хозяйственные постройки по улице Калинина.

Руководитель 3 группы Кунгурской службы спасения Иван Кобелев рассказал «КП-Пермь», что ЧП произошло в домашнем хозяйстве в частном доме. Пожарные спасли животных из пылающей конюшни, вывели из горящей постройки свиней и коров.

Кроме того, огонь охватил соседний гараж с тракторами. Один трактор сгорел полностью, а второй — частично.

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