На строительство новой поликлиники в Чусовом потратят 1 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чусовом построят новую поликлинику за 1 млрд рублей. Из них 212 млн — средства из федерального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в правительстве Пермского края.

Здание поликлиники появится по улице Коммунистической, 19. Оно будет переменной этажности в 4 и 6 этажей. Общая площадь корпуса составит 6,6 тысяч квадратных метров.

Больница сможет принимать по 400 человек за смену. Прием будут вести врачи-терапевты и узкие специалисты. Также будут работать диагностическая база, отделение реабилитации, дневной стационар, центр амбулаторно-поликлинической онкологической помощи.

Строить поликлинику начнут в этом году. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2024 году. Подрядчик уже выбран — ООО «Рекон Строй».

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