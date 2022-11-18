В Пермском крае в ДТП со скорой пострадало четыре человека

Фото: ЧП Пермь | новости/Телеграм
Сегодня в 10.30 на объездной дороге Краснокамска (автодорога М-7 Волга) произошло ДТП с тремя авто, среди которых была машина "Скорой помощи". Как сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД, 40-летний водитель "Тойоты рав-4" выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой и "Ладой Грантой". В результате три пассажира скорой и водитель получили травмы. Детей среди них нет.
Фото: ЧП Пермь | новости/Телеграм
- Все пострадавшие были доставлены в медучреждение. Один из них в тяжелом состоянии, один - в среднем, двое - в удовлетворительном, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.
В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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