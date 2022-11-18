В Пермском крае почти два месяца ищут женщину со шрамами

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей/ВКонтакте

Мария Слонова из Березников ушла из дома еще 27 сентября. Ее сразу начали искать волонтеры (женщина нуждается в медицинской помощи), но до сих пор поиски не дали результатов.

Напомним приметы женщины: рост 160 см, худощавая, глаза зелено-карие, волосы темные (крашеные). У нее есть шрамы на лице, и она хромает.

Всех, кому известно местонахождение Марии Слоновой, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-982-239-48-69 - инфорг Диана.

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