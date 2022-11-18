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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:21

Из труднодоступных сел Пермского края переселят более 400 жителей

Сделано это будет в ближайшие три года
Лела Минадзе

Фото: Виктория МИНАЕВА

За 2023-25 годы из 14 отдаленных населенных пунктов Прикамья переселят 442 человека. Об этом сообщили в правительстве Пермского края.

Изначально в программе переселения участвовали только территории КУБа (Кизеловского угольного бассейна). Сейчас включены уже 14 муниципалитетов. Присоединились север края и территории Коми-Пермяцкого округа. На переселение в следующей трехлетке направят более 346 млн рублей.

Также в следующем году обещают переселить 186 жителей семи многоквартирных домов в поселке Углеуральский Губахинского округа. Кроме того, впервые проведут переселение жителей из зон затопления и берегообрушения.

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