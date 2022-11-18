Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 187 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Индустриальном районе на ул. Свиязева от лицея №3 до ул. Леонова.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на ул. Леонова перед перекрестком с ул. Промышленной

- на пересечении ш. Космонавтов от ул. Оверятской к ул. Промышленной

- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова

- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора

- на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Ленинградской

- на спуске с ул. Гашкова до ул. Соликамской

- на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Иньвенской

- на ул. Лебедева от ул. Металлистов до ул. Работницы

- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской

- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад»

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской

- на выезде с Чкаловского перехода к ул. Куйбышева

Общественный транспорт города движется по расписанию.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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