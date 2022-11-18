Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь! Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 187 ноября 2022 года информирует о наиболее загруженном участке в Индустриальном районе на ул. Свиязева от лицея №3 до ул. Леонова.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на ул. Леонова перед перекрестком с ул. Промышленной
- на пересечении ш. Космонавтов от ул. Оверятской к ул. Промышленной
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора
- на ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Ленинградской
- на спуске с ул. Гашкова до ул. Соликамской
- на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Иньвенской
- на ул. Лебедева от ул. Металлистов до ул. Работницы
- на ул. Грибоедова от ул. Лесной до ул. Уинской
- на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад»
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской
- на выезде с Чкаловского перехода к ул. Куйбышева
Общественный транспорт города движется по расписанию.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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