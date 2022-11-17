Семьи мобилизованных прикамцев отправили более 4,5 тысяч обращений

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За четыре недели от семей мобилизованных жителей региона поступило свыше 4,5 тысяч обращений. Об этом сообщили в министерство социального развития Пермского края.

Более 2,5 тысяч жителей попросили помочь с оформлением документов на получение мер социальной поддержки. Кроме того, 1,1 тысячи семей обратились за юридической помощью, включая предоставление кредитных каникул, 259 — за психологической и 355 — за бытовой, в частности касающейся ремонта электропроводки, привоза лекарств, дров и другое.

Чтобы получить адресную помощь, нужно обратиться в свое территориальное управление соцзащиты по месту жительства или Службу социальных участковых.

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