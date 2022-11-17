В Перми наградили лучших педагогов допобразования в сфере культуры

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

В Перми лучшие преподаватели дополнительного образования в сфере культуры получили награды. Лауреатами ежегодной премии стали педагоги музыкальных школ и школ искусств.

В первом этапе участники представили свои портфолио, а во втором — выступили с самопрезентацией и продемонстрировали свои достижения. Победителей определили в трех этапах: «Корифей», «Мастер», «Шаги к успеху».

Церемония награждения состоялась 17 ноября в администрации Перми. «Хочу поблагодарить всех лауреатов и пожелать дальнейших успехов им и их воспитанникам. Развить творческий потенциал ребят помогает участие города в нацпроекте «Культура», в рамках которого этом году в 3 учреждения допобразования закуплено 52 новых музыкальных инструмента и более 100 единиц различного оборудования», — отметил глава Перми Алексей Демкин в своем Telegram-канале.

В этом году лауреатом в номинации «Мастер» стала преподаватель по классу «Гитара» детской музыкальной школы №10 Татьяна Шакурова. «Я считаю, что обучение в музыкальной школе не должно замыкаться только на развитии исполнительского навыка. Важно иметь собственную энергию внутри, чтобы удерживать внимание и интерес детей», — подчеркнула победительница. Своим главным успехом Татьяна Шакурова считает руководство оркестром классической гитары «Гранд», известным не только в Пермском крае, но и по всей России.

Также в номинации «Мастер» победу одержала Наталия Юнкинд, преподаватель детской музыкальной школы №4 «Кварта». В номинации «Корифей» победителями стали преподаватель детской хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» Елена Ворохобко и преподаватель детской школы искусств №15 «АРТика» Елена Полыгалова. Лауреатами в номинации «Шаги к успеху» в этом году стали Алексей Будин, преподаватель детской музыкальной школы №3 «Доминанта», а также Екатерина Зянчурина, преподаватель детской музыкальной школы №6 «Классика».

Премия «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Перми» была учреждена а в 2014 году.

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