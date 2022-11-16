В Пермском крае загорелся пассажирский автобус

Фото: скриншот с видео в паблике ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

16 ноября в 20.30 в краевое МЧС поступило сообщение, что в Добрянском городском округе горит автобус. На месте выяснилось, что он вспыхнул в результате ДТП.

Тушили горящий, как спичка, автобус трое огнеборцев. Они быстро справились с огнем, но к сожалению, технику не восстановить.

Уточним, пострадавших и погибших в ДТП нет.

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения установленных правил дорожного движения.

Берегите свою и чужие жизни! При обнаружении пожара незамедлительно звоните по номеру «101», «112» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона - «01». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 258-40-02.

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