Силовики провели обыски в пермской квартире экс-министра здравоохранения Иркутской области

Фото: скриншот видео из паблика СУ СК России по Иркутской области/ВКонтакте

В 2020 году пермский врач Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области. В этой должности он проработал недолго – до конца 2021-го. Но даже за этот короткий срок чиновник успел засветиться в громком деле – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Подозреваемых семь человек, среди них должностные лица министерства здравоохранения Иркутской области, директор коммерческой организации и ряд иных лиц.

Напомним, в 2021 году чиновники из минздрава Иркутской области искусственно завысили начальную (максимальную) цену госконтракта по закупке эндоскопического оборудования – сумма превысила 150 млн рублей. Они использовали подложные коммерческие предложения организаций о поставке медизделия в кротчайшие сроки, которые могла реализовать только аффилированная организация. В дальнейшем фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование с разницей в стоимости более 10 млн рублей.

Предварительным следствием установлено, что директор коммерческой организации выступал посредником. Именно он передал взятку своему близкому другу Якову Сандакову в размере 7 млн рублей от руководителей иной коммерческой структуры. Деньгами «оплатили помощь» в заключении госконтракта между региональным минздравом и фирмой на поставку последними медоборудования.

Как сообщили в СУ СК России по Иркутской области, в рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Перми. Сандаков задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уточним, Яков Сандаков окончил пермский медуниверситет. С 2009 года работал в системе здравоохранения Перми, в том числе исполнял обязанности заместителя главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014-го был заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве, работал заместителем главного врача диагностического центра №3, с апреля 2020-го возглавлял московскую городскую поликлинику №109.

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