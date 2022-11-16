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НовостиОбщество16 ноября 2022 3:45

Жительницу Прикамья оставили без пособия, спутав ее с двойником из другого региона

Она ждала выплату на детей
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кунгуре местной жительнице отказали в пособии на детей от 8 до 17 лет. Женщину перепутали с другим человеком. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

В Пенсионном фонде отказ в предоставлении пособия мотивировали тем, что женщина не указала семейный статус и наличие авто. Однако после выяснилось, что поступила информация о ее полном двойнике — уроженке Томской области. В действительности жительница Кунгура имела другие сведения о семейном положении и имуществе.

Женщина пожаловалась на действия территориального отделения Пенсионного фонда. После проверки ей назначили пособие с даты подачи заявления.

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