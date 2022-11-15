В Пермском крае "КамАЗ" повредил железнодорожное полотно

Фото: Уральская транспортная прокуратура/Телеграм

Авария произошла сегодня, 15 ноября, в 16 часов. На перегоне Левшино-Голованово (Свердловская железная дорога) "КамАЗ" с поднятым кузовом наехала на одну из опор при съезде с Чусовского моста. В результате этого нарушилась целостность пролета железнодорожного путепровода – рельсо-шпальная решетка сместилась. К счастью, обошлось без пострадавших.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, пермский транспортный прокурор и восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Чусовская. На время работ движение поездов на перегоне будет приостановлено. Также, по сообщению пресс-службы Пермской пригородной компании, возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между станциями Пермь-2 и Чусовская, Лысьва.

Фото: Уральская транспортная прокуратура/Телеграм

Уточним, электрички с Чусового до ст. Голованово следуют. Но, если пассажирам нужно ехать дальше, то следует пересаживаться на автобусы №22, 32 и 58.

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