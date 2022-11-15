ДК имени Чехова в Перми перейдет в собственность города почти за 75 миллионов

Фото: ДК Чехова г. Пермь/ВКонтакте

Народные избранники поддержали приобретение Дворца культуры им. А.П. Чехова. Это произошло на минувшем заседании городской думы, с учетом изменившихся условий.

Уточним, в здании Дворца культуры находится защитное сооружение гражданской обороны (бомбоубежище), которое не готово к приему людей. Собственник, по информации пресс-службы гордумы, провел раздел здания, в результате чего убежище стало считаться отдельным объектом недвижимости. Таким образом, в собственность города перейдут помещения во дворце стоимостью 74,7 млн рублей.

- Техническое состояние здания позволяет приступить к его эксплуатации сразу после приобретения, - отметила и.о. заместителя главы города Ольга Андрианова. - Текущий ремонт будет произведен поэтапно, без остановки деятельности учреждения. 30 ноября планируем зарегистрировать право собственности.

Напомним, ранее данный вопрос был рассмотрен и поддержан на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru