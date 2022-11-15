Священник из Пермского края рассказал об обстановке в зоне спецоперации

Отец Дорофей находится в Украине с конца сентября. Фото: скриншот с видеозаписи в паблике «Вместе Zа Россию!»/ВКонтакте

Второй месяц отец Дорофей находится в зоне боевых действий на Украине. Сегодня от него прилетела весточка. В коротком видео бывший настоятель Белогорского монастыря рассказал, что он находится с военнослужащими из 6-й дивизии, сообщает паблик «Вместе Zа Россию!». Жив, здоров и прекрасно себя чувствует, что продолжает выполнять свои обязанности, а военнослужащие – свои.

– В очередной раз сменили место дислокации – стоим в чистом поле, рядом небольшой лес. Перемещаемся только по маленьким лесным участкам, – рассказал священник. – Все в милости божьей.

Также батюшка рассказал, что богослужения продолжаются. Так, в день записи видео он служил обедницу, где причастились все желающие. В завершении своей речи, священник поблагодарил всех за молитву и помощь.

Напомним, отец Дорофей уехал в зону СВО в конце сентября, чтобы «молиться с нашими воинами, встречать, провожать, кого-то крестить, а кого-то отпевать». Уезжая, просил молитв, чтобы «наши братья на Украине одумались, осознали, на чьей стороне, за кого они сейчас воюют». Об этом сообщает паблик «Православные миряне Пермского края».

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