Бывший сотрудник администрации губернатора стал помощником митрополита

Фото: Пермская епархия Русской Православной Церкви

Владимир Конев стал помощником митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными объединениями. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской епархии Русской Православной Церкви.

Кроме того, 14 ноября в связи Владимиру Коневу вручили медаль святителя Стефана Великопермского I степени. Награждение было приурочено к 70-летию помощника митрополита.

Владимир Конев проработал в администрации Пермского края около 20 лет, завершив работу там в 2020 году. После отставки он работал в в фонде «Белая гора», который занимается восстановлением объектов Белогорского монастыря.

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